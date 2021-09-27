Боксер припустив, що перекладачка не знає російської.

Новоспечений чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик 27 вересня повернувся в Україну.

Зірка боксу пояснив, чому розмовляв українською на прес-конференції перед боєм з Ентоні Джошуа.

"Прес-конференція українською? Нічого не спонукало. Перекладачка - прекрасна жіночка, яка перекладала мені українською мовою і я подумав, що буде якось негарно, якщо я їй буду відповідати по іншому. Може вона просто не знає російську мову, тому я відповідав українською мовою", - сказав Усик для "УП".

"Пояси прилетять тижні через три. Їх зроблять, вигравіюють дату, місце, імена і вони прибудуть додому. Я обов'язково виставлю це у своїх соціальних мережах, коли вони приїдуть додому. Вони вже сумують по Україні, кажуть: "Саня, забери нас", - додав Усик.

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Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.

Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Автор: Артем Будрін