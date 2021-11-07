Українець привітав Альвареса з перемогою.

Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик привітав мексиканського боксера Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) з перемогою над Калебом Плантом (21-1, 12 KO).

Усик, який був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті, у своєму твіттері написав повідомлення мексиканцеві, привітавши того в клубі абсолютних чемпіонів.

"Вітаю! Ласкаво просимо в клуб абсолютних чемпіонів, Канело", - написав Усик у Twitter.

Читайте також19-річний українець переміг росіянина і став чемпіоном світу з боксу (відео)Нагадаємо, в ніч на 7 листопада, чемпіон WBC, WBA і WBO в суперсередній вазі Сауль Альварес нокаутував чемпіона IBF у супересередній вазі Калеба Планта, об'єднавши пояси.

Альварес - Плант: підсумки бою

Альварес проводив свій третій бій в 2021 році. Мексиканець виходив у ринг у лютому і захистив титули WBA Super і WBC, достроково перемігши в третьому раунді турецького боксера Авні Йилдирима (21-3, 12 КО). У травні Канело переміг Біллі Джо Сондерса.

У послужному списку Альвареса 58 перемог, 1 нічия і 2 поразки.

Для Калеба Планта ця поразка стала першою в кар'єрі. До цього Плант здобув 21 перемогу в 21 поєдинку.

Автор: Володимир Медяник