Канело став абсолютним чемпіоном / фото REUTERS

Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик привітав мексиканського боксера Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) з перемогою над Калебом Плантом (21-1, 12 KO). 

Усик, який був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті, у своєму твіттері написав повідомлення мексиканцеві, привітавши того в клубі абсолютних чемпіонів. 

"Вітаю! Ласкаво просимо в клуб абсолютних чемпіонів, Канело", - написав Усик у Twitter.

Читайте також19-річний українець переміг росіянина і став чемпіоном світу з боксу (відео)Нагадаємо, в ніч на 7 листопада, чемпіон WBC, WBA і WBO в суперсередній вазі Сауль Альварес нокаутував чемпіона IBF у супересередній вазі Калеба Планта, об'єднавши пояси. 

Альварес - Плант: підсумки бою

Автор: Володимир Медяник