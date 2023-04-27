Українець наполягає на тому, щоб провести бій саме в цій країні.

Український чемпіон WBA, WBO і IBF Олександр Усик хоче провести бій з претендентом від WBA Даніелем Дюбуа на території Польщі. Про це заявив генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк в інтерв'ю польському виданню PS.Onet.pl.

За його словами, пропозиція провести бій у Польщі команді Даніела Дюбуа вже направлена, відповідь має з'явитися "буквально сьогодні-завтра".

"Ми відверто сказали, що мова йде про Польщу, ми розповіли їм про обставини. Рішення будуть прийматися відповідно до комерційних міркувань. Якщо з якихось причин наша пропозиція не влаштує Дюбуа, і він не захоче підписувати контракт, то можна буде перейти до процедури промоутерських торгів", – заявив Красюк.

Відео дня

На думку української сторони, бій Усика і Дюбуа повинен відбутися не раніше 22 липня. Саме в цей день буде битися Тайсон Ф'юрі, тому неприпустимо влаштовувати бій в той же день – буде конкуренція за глядача. А більш ранні дати Усику не підходять.

"Раніше ні, тому що, по-перше, нас чекає багато роботи, а по-друге, ми знаємо, що Дюбуа отримав травму в одному з боїв перед поєдинком Ф'юрі з Дереком Чісорою в грудні 2022 року, і йому потрібен час, щоб відновитися і підготуватися як слід. Так що я б сказав, що дата липня/серпня цілком можлива", – пояснив Красюк.

Що стосується місця проведення, то команда Усика не наполягатиме на Варшаві-підійде й інше польське місто.

Бій Усика і Дюбуа

Раніше промоутер Усика Олександр Красюк розкрив деталі організації бою з претендентом на пояс Даніелем Дюбуа.

Зараз між командами йдуть переговори про умови проведення поєдинку. Якщо рішення не буде знайдено до кінця терміну, почнуться промоутерські торги, переможець яких і буде організовувати бій. Крайній термін від WBA - 3 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: