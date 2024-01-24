Сергій Богачук впевнено ставить на співвітчизника Усика.

Український боксер Сергій Богачук поділився очікуваннями від майбутнього бою між Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Він упевнений, що Усик буде фаворитом майбутнього бою, повідомляє Національна Ліга професійного боксу України.

Говорячи про переваги Усика Богачук зазначив:

"Думаю, що переможе Усик. Завдяки тому, що він заслужив. Він реальний роботяга. Він робить такий обсяг роботи. Він і фізично сильний. І інтелектуально. Класний пацан. Класний боксер. Те, що він робить. Те, чого він вже досяг... Усик — це легенда. Те, що він робить — просто неймовірно. Не знаю, чи був коли-небудь в історії такий тяж. Він настільки швидкий і рухливий, що може дати фору бійцеві середньої ваги. А він все це робить з вагою тяжа".

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Також він висловився про подальші перспективи Усика, зазначивши, що попереду у Олександра ще більш цікаві суперники:

"Якщо чесно, я не думаю, що Усик "зав'яже" з боксом після цього бою. Думаю, він піде далі. А там можуть бути ще більш цікаві боксери. Оскільки на даний момент це-один з найважливіших його поєдинків в житті, він підійде до нього в 100% готовності: і фізично, і морально. Думаю, що він вийде і виграє у Ф'юрі за рахунок швидкості і рухливості".

Нагадаємо, бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. У цьому поєдинку визначиться перший в 21-му столітті абсолютний чемпіон Королівського дивізіону. Крім того, переможець цієї битви стане першим абсолютним чемпіоном хевівейта в епоху чотирьох основних поясів.

Сергій Богачук є боксером першої середньої ваги і найближчим часом може провести бій за титул чемпіона світу за версією WBC. Це станеться, якщо Джармела Чарло позбавлять права на титул чемпіона.

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