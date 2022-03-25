У боксера троє дітей і йому не треба спеціальний дозвіл, щоб покинути межі України.

Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик пояснив, чому вирішив покинути Україну і почати підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа.

"Я прийняв рішення почати підготовку на матч-реванш з Ентоні Джошуа, таким чином я більше і краще допоможу своїй країні, чим я стоятиму в теробороні й бігатиму з автоматом по Києву. Дуже велика кількість моїх близьких друзів подзвонила мені й підтримала в цьому. Злостивці, добра вам і щастя, радості й миру. Все буде слава Богу. Все буде Україна. Всім добра", - сказав Усик.

Зауважимо, що у боксера троє дітей і йому не треба спеціальний дозвіл, щоб покинути межі України. З перших днів війни Усик був у теробороні.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш

У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.

Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.

Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають Великобританію, а також країни Близького Сходу.

Вас також можуть зацікавити новини: