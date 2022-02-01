Олександр Красюк підтвердив слова Боба Арума.

Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, зробив важливу заяву щодо реваншу між його клієнтом та британцем Ентоні Джошуа.

Цитує Красюка Ютуб-канал "Тайк Майсон".

"Коли відбуваються промоутерські торги, промоутер робить ставку із загальною сумою гонорарів та вказує три ймовірні дати і три ймовірні місця проведення. Промоутер не може відійти від цих трьох опцій. Від країни проведення залежить і відсоток розподілення гонорарів. Що стосується Усик - Джошуа, то кінець травня або початок червня - дуже ймовірна дата", - сказав Красюк.

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Таким чином, Красюк підтвердив слова свого колеги - 90-річного американського промоутера Боба Арума, який казав, що реванш між Усиком та Джошуа буде в червні.

Раніше планувалося влаштувати реванш між українцем та британцем в березні або квітні.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш