Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, зробив важливу заяву щодо реваншу між його клієнтом та британцем Ентоні Джошуа.
Цитує Красюка Ютуб-канал "Тайк Майсон".
"Коли відбуваються промоутерські торги, промоутер робить ставку із загальною сумою гонорарів та вказує три ймовірні дати і три ймовірні місця проведення. Промоутер не може відійти від цих трьох опцій. Від країни проведення залежить і відсоток розподілення гонорарів. Що стосується Усик - Джошуа, то кінець травня або початок червня - дуже ймовірна дата", - сказав Красюк.
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Таким чином, Красюк підтвердив слова свого колеги - 90-річного американського промоутера Боба Арума, який казав, що реванш між Усиком та Джошуа буде в червні.
Раніше планувалося влаштувати реванш між українцем та британцем в березні або квітні.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають традиційно Великобританію, а також країни Близького Сходу.