Український боксер є аутсайдером протистояння.

25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні пройде супербій між українцем Олександром Усиком і чемпіоном світу з Великобританії Ентоні Джошуа.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа.

Букмекери як і раніше вважають Джошуа фаворитом, а ближче до поєдинку вони стали ще трохи менше вірити в Усика.

Так, на перемогу британця дається коефіцієнт 1,36, тоді як на тріумф Усика - вже 3,25 (раніше було 3,00). Нічия традиційно вважається найменш реалістичним варіантом - 21,00.

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Що стосується котирувань на те, як саме завершиться бій, то перемога Джошуа нокаутом оцінюється коефіцієнтом 2,00, а дострокова перемога Усика вважається не надто ймовірною - 8,00.

Шанси Джошуа перемогти за очками також вище, але не настільки: коефіцієнт 3,75 - на британця і 5,00 - на Усика.

Нагадаємо, що на кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

Усик - Джошуа: перед боєм

Усик - Джошуа: профайл боксерів

І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Антон Дудар