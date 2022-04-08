З кінця червня поєдинок перенесли на 23 липня.

Реванш між чемпіоном WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком та Ентоні Джошуа пройде 23 липня.

Про це написав у Twitter авторитетний американський журналіст Ден Рафаель.

"Поєдинок-реванш між об’єднаним чемпіоном у суперважкій вазі Олександром Усиком і колишнім дворазовим володарем чемпіонського титулу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, який планувався на 25 червня, ймовірно, не відбудеться. Натомість поєдинок запланований на 23 липня, повідомляє джерело, яке знає дату", – написав Рафаель.

Раніше 35-річний кримчанин розповів, що розпочав підготовку до поєдинку і пообіцяв після бою повернутися в Україну.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш