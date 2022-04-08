Олександр Усик і Ентоні Джошуа / фото twitter.com/MatchroomBoxing
Реванш між чемпіоном WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком та Ентоні Джошуа пройде 23 липня.
Про це написав у Twitter авторитетний американський журналіст Ден Рафаель.
"Поєдинок-реванш між об’єднаним чемпіоном у суперважкій вазі Олександром Усиком і колишнім дворазовим володарем чемпіонського титулу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, який планувався на 25 червня, ймовірно, не відбудеться. Натомість поєдинок запланований на 23 липня, повідомляє джерело, яке знає дату", – написав Рафаель.
Раніше 35-річний кримчанин розповів, що розпочав підготовку до поєдинку і пообіцяв після бою повернутися в Україну.
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- Саудівська Аравія та Великобританія - найбільш вірогідні місця проведення реваншу. Тривають перемовини з цього питання.