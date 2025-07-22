За словами Марко Хука, Даніель Дюбуа під час бою з Усиком відмовився від роботи.

Німецький боксер Марко Хук висловився про свій бій проти теперішнього абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика. Зокрема у своєму дописі у Facebook німець розкритикував британців Ентоні Джошуа, Тайсона Ф’юрі і Даніеля Дюбуа за поєдинки з Усиком.

"За три тижні до цього бою я серйозно захворів. Все було задокументовано... Температура, сильна застуда, антибіотики, але я все одно вийшов на ринг. Не кожен би так вчинив. Але я не кожен... Попри такі умови, я бився з дуже здоровим Усиком і вистояв проти нього", - зауважив Хук.

За словами боксера, він чинив більший опір, ніж багато хто з опонентів Усика після їхнього бою.

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"Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Даніель Дюбуа - всі вони впали як первоцвіти проти Усика. Даніель Дюбуа те, що він зробив вчора (йдеться про поєдинок 20 липня - УНІАН), було свого роду відмовою від роботи. Я був побитий, і все ж я був одним з небагатьох, хто дійсно протистояв йому. Це факт. Це і є різниця, коли на рингу справжній боєць з серцем", - наголосив Хук.

Хук та Усик - що відомо

Нагадаємо, у 2017 році між Марко Хуком та Олександром Усиком відбувся бій у чвертьфіналі WBSS. Тоді українець переміг технічним нокаутом у десятому раунді.

Водночас на початку липня Усик розповів, що здебільшого ставиться до своїх суперників з повагою, проте є один виняток.

"Моя слабкість - я люблю людей. Я люблю своїх суперників. Єдиний мій суперник, якого я не люблю - це Марко Хук. Він погана людина, бо сказав погані слова про мою маму. Це погано, сам розумієш", - зазначив він журналісту DAZN.

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