Британський суперважковаговик Дерек Чісора зустрівся з триразовим абсолютним чемпіоном Олександром Усиком після суперреваншу з Даніелем Дюбуа на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Чісора записав коротке відео з українцем та у жартівливій формі попросив Усика "більше нас не бити".
"Триразовий абсолютний чемпіон світу! Досить вже нас бити. Будь ласка", – написав Чісора.
У короткому відео він сказав Усику: "Друже, зроби нам послугу, перестань нас лупцювати".
"Ні", - відповів Усик, після цього обидва почали гучно сміятись.
Нагадаємо, що у 2020 році Усик та Чісора зустрілись на ринзі. Тоді одноголосним рішенням суддів Усик переміг. Загалом на рахунку українця вже вісім перемог над представниками Великої Британії.
Усик - Дюбуа - суперреванш
У ніч з 19 на 20 липня в столиці Великої Британії, в Лондоні, на стадіоні "Вемблі" відбувся реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. На кону були всі пояси, звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі. У 5 раунді Дюбуа побував у нокдауні і опинився в нокауті. Перемога українця!
Українець розповів історію про удар, яким нокаутував суперника. За його словами, цей удар у його команді називають "Іваном".