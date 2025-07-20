Британець у жартівливій формці попросив українця "не бити їх більше".

Британський суперважковаговик Дерек Чісора зустрівся з триразовим абсолютним чемпіоном Олександром Усиком після суперреваншу з Даніелем Дюбуа на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Чісора записав коротке відео з українцем та у жартівливій формі попросив Усика "більше нас не бити".

"Триразовий абсолютний чемпіон світу! Досить вже нас бити. Будь ласка", – написав Чісора.

У короткому відео він сказав Усику: "Друже, зроби нам послугу, перестань нас лупцювати".

"Ні", - відповів Усик, після цього обидва почали гучно сміятись.

Нагадаємо, що у 2020 році Усик та Чісора зустрілись на ринзі. Тоді одноголосним рішенням суддів Усик переміг. Загалом на рахунку українця вже вісім перемог над представниками Великої Британії.

Усик - Дюбуа - суперреванш

У ніч з 19 на 20 липня в столиці Великої Британії, в Лондоні, на стадіоні "Вемблі" відбувся реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. На кону були всі пояси, звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі. У 5 раунді Дюбуа побував у нокдауні і опинився в нокауті. Перемога українця!

Українець розповів історію про удар, яким нокаутував суперника. За його словами, цей удар у його команді називають "Іваном".

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