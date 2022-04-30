Очільник Top Rank Боб Арум поділився думками про можливий бій чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі з чемпіоном WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком.
"Я не знаю, який бій найбільш привабливий для Ф’юрі – з Усиком або з Джошуа. Я мало знаю про Джошуа, тому що ніколи не зустрічався й не розмовляв з ним. Але Усик – мій друг.
Мабуть, найбільш привабливим для Ф’юрі буде бій з Джошуа, тому що він теж британець. Але я не думаю, що цей поєдинок більший, ніж з Усиком.
Усик був би найкращим боксером, із яким би коли-небудь бився Ф’юрі. Я не знаю, як Тайсон би відреагував на це.
У боксі існує думка, що хороший великий хлопець поб’є хорошого маленького хлопця. Тут нам треба ще дивитися, але Усик – видатний боєць. Ентоні Джошуа – дуже добрий боксер, але навряд чи він видатний", – сказав Арум для FightHype.com.
Раніше Ф’юрі заявив, що його бій з Усиком ніколи не відбудеться.
Ситуація у суперважкій вазі: головне
- Ф'юрі 24 квітня відправив у нокаут Ділліана Вайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.
- Після цієї звитяги Тайсон оголосив про завершення кар'єри, але його батько ще раніше казав, що непереможний боксер "не втримається, щоб не побитися з переможцем реваншу Усик - Джошуа".
- Усик й Джошуа повторно вийдуть в ринг в липні цього року - ЗМІ називають дату 23 липня.