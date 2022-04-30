Боб Арум вважає Усика видатним боксером, а про Джошуа він так сказати не може.

Очільник Top Rank Боб Арум поділився думками про можливий бій чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі з чемпіоном WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком.

"Я не знаю, який бій найбільш привабливий для Ф’юрі – з Усиком або з Джошуа. Я мало знаю про Джошуа, тому що ніколи не зустрічався й не розмовляв з ним. Але Усик – мій друг.

Мабуть, найбільш привабливим для Ф’юрі буде бій з Джошуа, тому що він теж британець. Але я не думаю, що цей поєдинок більший, ніж з Усиком.

Усик був би найкращим боксером, із яким би коли-небудь бився Ф’юрі. Я не знаю, як Тайсон би відреагував на це.

У боксі існує думка, що хороший великий хлопець поб’є хорошого маленького хлопця. Тут нам треба ще дивитися, але Усик – видатний боєць. Ентоні Джошуа – дуже добрий боксер, але навряд чи він видатний", – сказав Арум для FightHype.com.

Раніше Ф’юрі заявив, що його бій з Усиком ніколи не відбудеться.

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