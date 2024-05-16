Майбутній бій має велике значення для нього.

37-річний український боксер Олександр Усик буде продовжувати кар'єру незалежно від результатів поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі.

В інтерв'ю BoxingScene він розповів, що найближчим часом не планує йти на пенсію. "Я збираюся продовжувати боксувати. Можливо, ще три роки. Моя мотивація для бою - це дисципліна, сім'я та вболівальники. Я ціную підтримку народу і українських солдатів. Це моя мотивація. Ми здатні на більше при хорошій роботі. ... Моя найбільша перемога ще попереду. Це станеться, коли моя душа потрапить до раю", - сказав Усик.

Спортсмен зазначив, що бій з Тайсоном Ф'юрі - це велика подія для нього, його сім'ї та всієї України. "Я не можу дочекатися. Я не думаю про нокаут. Моя увага зосереджена на боксі. Якщо я зможу, це буде нокаут. Якщо ні, то це буде перемога в 12 раундах", - додав він.

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Бій Усика та Ф'юрі: що відомо

У суботу 18 травня, українець Олександр Усик і британець Тайсон Ф'юрі зустрінуться на арені Kingdom Arena в Саудівській Аравії. Вони змагатимуться за беззаперечний титул чемпіона світу в суперважкій вазі.

Незалежно від результату спарингу боксери мають провести бій-реванш. Очікується, що це станеться у середині жовтня цього року.

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