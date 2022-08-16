Олександр Гвоздик підкреслив, що вже існують дати можливого бою.

Колишній володар титулу WBC у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик готується відновити професійну кар'єру.

Про це він повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу "Студія боксу Віктора Ялимова".

"Насправді зараз дійсно дивлюся в цьому напрямку. Щоб не бути голослівним, конкретики поки ніякої немає. Але тренуюся, розмовляю. Навіть є можливі дати, але говорити поки нема про що. Хочу повернутися, є бажання, плани. Сказати, що це станеться на сто відсотків поки не можу, але з великою часткою ймовірності так.

Якщо говорити про тренера, то я думаю, що буду працювати з Марко Контрерасом, моїм першим наставником. На даний момент менеджера немає. Не знаю, чи буду працювати з Егісом Клімасом. Скоріше, ні. Зараз розмовляю з іншими. Поки ніяких домовленостей, крім усного договору про наміри. Поки незрозуміла ситуація. Хочу, бажання є, а там подивимося", - сказав Гвоздик.

Нагадаємо, Гвоздик завершив кар'єру в червні 2020 року.

Олександр Гвоздик: кар'єра

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012.

На професійному рингу Олександр провів 18 поєдинків (17 перемог і 1 поразка). Він володів чемпіонським поясом WBC в напівважкій вазі, який відібрав у Адоніса Стівенсона.

Свій останній поєдинок Гвоздик провів у жовтні 2019 року, програвши росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC і IBF в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

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