Урочиста церемонія відбулася у Полтаві.

Український боксер та срібний призер Олімпіади в Токіо Олександр Хижняк одружився зі своєю коханою - землячкою з Полтави Тетяною Шестаковою.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Читайте такожУ Федерації боксу України звинуватили суддю в поразці Хижняка у фіналі Олімпійських ігор"У житті нашого провідного українського боксера-олімпійця Александра Хижняка відбулася знаменна подія! Чемпіон світу та срібний призер Олімпійських ігор одружився з чарівною дівчиною Тетяною!" - йдеться у повідомленні.

Спортсмен та його обраниця разом вже кілька років. Судячи зі сторінки Тетяни в Facebook, вона теж захоплюється заняттями спортом. У 2020-му році дівчина вступила до Полтавського педагогічного університету імені Короленка на філологію та журналістику.

Олександр Хижняк: досягнення

Хижняк ставав чемпіоном світу у 2017 році. На тому турнірі він був визнаний найкращим боксером чемпіонату.

Також в його активі перемога на чемпіонаті Європи-2017, бронза на ЧЄ-2015 і перемога на Європейських іграх-2019.

Олімпійські ігри в Токіо - перша Олімпіада в кар'єрі 26-річного українця. Там він здобув срібну медаль.

Автор: Ольга Робейко