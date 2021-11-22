Денис Берінчик проведе свій наступний бій у грудні.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик проведе бій проти росіянина Іси Чанієва.

Про це в Instagram повідомив промоутер Берінчика Олександр Красюк.

Поєдинок запланований на 18 грудня. Він пройде в ТРЦ "Термінал" в Броварах.

Берінчик захищатиме титул WBO International.

"Денису потрібно захищати пояс, підтримувати активність, удосконалити свої навички, потрібно якомога більше практики. Чанієв - дуже досвідчений і непростий суперник. Дуже непростий. Мені самому цікаво, як пройде цей бій. У цьому поєдинку Денис відповість на питання, чого він вартий. Він відповість на це питання і сам для себе, і для всіх уболівальників", - прокоментував вибір суперника Красюк.

В рамках вечора боксу в Броварах в ринг також вийдуть Владислав Сіренко, Дмитро Митрофанов та інші українські боксери.

Відзначимо, що Берінчик повинен був вийти в ринг 27 листопада, проте отримав пошкодження, через що поєдинок довелося перенести.

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Нагадаємо, що цього року Берінчик дебютував у боях на голих кулаках. У липні в Києві він переміг росіянина з ірландським паспортом.

Берінчик - Чанієв: профайл боксерів

Попереднього разу Берінчик виходив на боксерський ринг у березні 2021 року. Він переміг Хосе Санчеса технічним нокаутом у третьому раунді.

Всього українець провів 15 боїв, в яких здобув 15 перемог (9 нокаутом).

Іса Чанієв провів у профі 18 боїв: 15 разів виграв (7 нокаутом) і тричі програв. Свій останній на даний момент бій він провів у липні, коли нокаутував Нуртаса Ажбенова.

Чанієв один раз боксував за пояс чемпіона світу (у 2019 році за титул IBF), але поступився Річарду Коммі.

Автор: Антон Дудар