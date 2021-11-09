Денис Берінчик чекає титульного поєдинку.

Олександр Красюк, котрий є промоутером Олександра Усика, заявив, що Денис Берінчик стане наступним українським чемпіоном світу з боксу.

Про це Красюк написав у себе в Instagram.

Красюк нагадав, що Берінчик впритул наблизився до титулу в легкій вазі (до 61,2 кг) та отримає чемпіонський бій "щойно ситуація в дивізіоні зрушить з мертвої точки".

"Теофімо Лопес нарешті поб'ється з Джорджем Камбососом і WBO призначить обов'язкового претендента. Берінчик - найближчий новий чемпіон світу для України", - написав Красюк.

Наразі Денис розташований на третій позиції у рейтингу WBO. Наступний бій Берінчик проведе 18 грудня, ім'я його суперника поки невідоме.

У березні цього року Берінчик нокаутував чилійського боксера.

Зараз чемпіонами світу серед професіоналів є два українці. Олександр Усик володіє титулами WBO, WBA та IBF в суперважкій вазі. Артем Далакян є чемпіоном WBA у найлегшій вазі (до 51 кг).

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Автор: Артем Будрін