Олександр Хижняк / фото REUTERS
Український боксер Олександр Хижняк визнаний найкращим боксером 2021 року за версією Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA).
Про це повідомив офіційний сайт Федерації боксу України.
Нагадаємо, що цього року Хижняк став срібним призером Олімпіади в Токіо.
Батько українського боксера Олександр Хижняк-старший визнаний найкращим тренером року за версією AIBA.
Вони отримали відповідні сертифікати.
Олександр Хижняк з батьком / фото ФБУ
Читайте такожУкраїнський боксер та призер Олімпіади в Токіо Хижняк одружився (фото)
Олександр Хижняк: досягнення
- Хижняк ставав чемпіоном світу в 2017 році. На тому турнірі він був визнаний найкращим боксером чемпіонату.
- Також в його активі перемога на чемпіонаті Європи-2017, бронза на ЧЄ-2015 і перемога на Європейських іграх-2019.
- На Олімпіаді в Токіо він завоював срібну медаль, поступившись у фіналі. Він прокоментував свою поразку у фіналі.
- Хижняк також підкреслив, що поки не буде переходити в професіонали. Він залишиться в аматорському боксі до Олімпіади-2024.