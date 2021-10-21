Російський боксер Ілля Медведєв був введений в кому.

Російський боксер Ілля Медведєв потрапив до реанімації після зустрічі з диким ведмедем в лісі в Уватському районі.

Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

23-річний боксер з Тюмені повертався з риболовлі на річці Іртиш з двома іншими чоловіками, коли на них накинувся ведмідь.

Тварина спершу атакувала 48-річного чоловіка, який загинув на місці. Потім ведмідь атакував Медведєва і повалив його на лопатки. Незважаючи на отримані рвані рани голови і кінцівок, боксер зумів захиститися і завдав ведмедю кілька смертельних ударів ножем.

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Третій рибалка не постраждав. Саме він доставив Медведєва на човні в лікарню. Спортсмен потрапив до реанімації. За даними "Р-Спорт", він введений в кому.

"За словами лікарів, життю поки нічого не загрожує. Але ви розумієте, якого роду травми можуть бути після нападу ведмедя. І на Іллю чекає дуже довга реабілітація", - розповів тренер боксера Дмитро Косенко.

Ілля Медведєв - майстер спорту з боксу. У 2019 році він вигравав золоту медаль на чемпіонаті Збройних сил Росії у ваговій категорії до 64 кг. На аматорському рівні він здобув 11 перемог і 10 раз програв.

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Автор: Антон Дудар