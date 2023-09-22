Джо Джойс оцінив шанси Нганну в поєдинку проти Ф'юрі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі проведе поєдинок проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Своїм прогнозом на цей бій поділився відомий англійський боксер і призер Олімпіади-2016 Джо Джойс.

"Першим бойовим стилем Нганну був бокс, він прийшов з цього виду спорту. У UFC є багато, з чим доводиться мати справу. Є удари ногами і боротьба, необхідно бути більш різнобічним. Якщо просто зосередиться на боксі, то у нього буде величезна сила, тому він повинен вдосконалюватися і досягати успіху.

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Ф'юрі неймовірний. Він може міняти стійки, він майстер у всьому, що стосується боксу. Він має довші руки і більший діапазон. Тайсон може відбитися від нього. Йдеться про те, щоб Нганну вийшов на ударну дистанцію і працював по тілу, але влучити по Ф'юрі буде складно. Подивимося, як все пройде. Сподіваюся, у нас потім будуть більш серйозні бої", - наводить слова Джо Джойса talkSPORT.

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Нганну відбудеться 28 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Поєдинок пройде за класичними правилами боксу.

Відзначимо, що цей бій стане дебютним для Френсіса Нганну в професійному боксі. У той час як Тайсон Ф'юрі на профі-рингу провів вже 34 бої. В активі "Циганського короля" 33 перемоги і одна нічия.

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