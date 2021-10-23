Український боксер скромно висловився про свою роботу.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександр Усик дав коментар щодо потенційного поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Боксери можуть зустрітися в об'єднавчому бою за звання абсолютного чемпіона світу, адже британець володіє поясом за версією WBC.

Слова Усика наводить The Sun.

"Я вважаю Тайсона Ф'юрі дуже хорошим боксером, відмінним спортсменом. У нього добре підвішений язик. Тайсон стверджує, що він король королів, але так думає тільки він", - сказав Усик.

"Перед моїм боєм з Джошуа всі говорили, що у мене немає жодного шансу перемогти. Я чув подібне протягом всього мого життя, але мені до снаги побити і Ф'юрі. Я не кажу, що можу побити будь-якого боксера у світі. Я просто ходжу в спортзал і виконую свою роботу, тренуюся, вкладаю багато сил в процес підготовки. Я не кажу, що я - король Всесвіту. Я просто роблю те, що мушу. Концентруюсь, зосереджуюсь й отримую результат", - додав українець.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Артем Будрін