"Я був дуже наляканий через ці величезні пухлини на потилиці", - зізнався Тайсон Ф'юрі.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі почувався кепсько після третього поєдинку з Деонтеєм Вайлдером. Хоч "Циганський король" і переміг нокаутом, але це було нелегко.

"Я нокаутував його в 11-му раунді, але це не було – так, круто, і повернулися до роздягалень. Я обмацував потилицю, і в мене були ґулі на потилиці, мов кулаки. Я не знав, чи маю пошкодження мозку, я не знав, що зі мною.

Я був дуже наляканий через ці величезні пухлини на потилиці. Я думав: "Я можу закінчити з пошкодженнями мозку". У мене був струс, я нічого не пам’ятав.

Я вважаю, коли тебе ось так збивають із ніг, ти мало що пам’ятаєш. Я думав: "Мене вклали чотири рази?". Насправді мене двічі відправляли в нокдаун. Я подумав: "Знаєш що? Думаю, настав час закінчувати", - сказав Ф’юрі для The Irish Sun.

Нагадаємо, що Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри після того, як нокаутував Ділліана Вайта навесні 2022 року.

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