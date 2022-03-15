Катерина Усик закликала "щось зробити з Путіним та його шавками".

Нещодавно російська пропаганда пробила чергове дно, заявивши, що українці буцімто створюють біологічну зброю.

Дружина боксера-чемпіона Олександра Усика Катерина Усик розповіла в себе в Instagram про тих жителів РФ, які "купилися" на ці фейки. Катерина висміяла росіян.

"Вчора читала листування з однією зі своїх знайомих. Так от, російський великий тупий народ вважає, що ми вивели біохімічну зброю у вигляді комарів. Ці комарі висмоктують тільки слов'янську кров і можуть вбити її володарів. Так! Вони в це вірять! Давайте випустимо на них усіх наших комарів. Це як план Б. Не доводьте їм нічого", – пише Катерина.

Також Усик зауважила, що немає сенсу щось доводити зазомбованим та краще поберегти свої нерви.

Після цього Катерина показала руїни в Києві і попросила зупинити хворого Путіна:

"Це моє місто. Готова сама вже заплатити. Зробіть щось із цим Путіним! Та його шавками! Він хворий і, по ходу, йому втрачати нічого. А нам є".

Дружина Усика також просить НАТО закрити небо.

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