Тренер американського супертяжа вірить в Усика, але є нюанси.

Чинний чемпіон світу і володар чотирьох поясів IBF, WBO, WBA і IBO Олександр Усик має хороші шанси перемогти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це BoxingNews24 розповів тренер американського боксера Деонтея Вайлдера Малік Скотт.

"Я даю Усику дуже хороші шанси на перемогу в бою з Ф'юрі. Але чи зможе він скористатися своїми моментами, я не знаю. Знаючи про його стиль, мужність і кмітливість, поставив би я на нього? Ні. Я б ні на кого не поставив", - сказав Скотт.

Читайте також"Усик-бог боксу": Джошуа згоден провести реванш з українцем у КиєвіКрім того фахівець зазначив, що ймовірний бій між Усиком і Ф'юрі буде дуже небезпечним викликом для обох спортсменів.

"Тайсон вміє використовувати свої габарити, він звик атакувати і чинити тиск. Питання чи впорається Усик з цим. Але ж ви пам'ятаєте, багато хто вважав, що він виявиться недостатньо великим і для Джошуа", - резюмував Скотт.

Нагадаємо, раніше промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум сказав, що бій Ф'юрі і Усика може відбутися вже наступного року.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але Уайт і Валлін невідомо, чи взагалі проведуть свій поєдинок.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Володимир Медяник