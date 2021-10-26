Усик і Ф'юрі можуть провести бій вже наступного року.

Промоутер британського боксера Тайсона Ф'юрі Боб Арум висловив свою думку про те, кого вважає кращими суперважкоатлетами світу на сьогоднішній день.

Функціонер схвально відгукнувся про Олександра Усика, назвавши українця єдиним супертяжем, який може дати гідний бій Тайсону Ф'юрі. Арум вважає, що поєдинок Ф'юрі і Усика може відбутися вже наступного року.

Читайте такожЕкс-суперник Усика Давида Джошуа, як перемогти українця в реванші"Ви можете запитати будь-кого в світі: "Хто найкращий чемпіон суперважкої ваги? Хто найкращий?". Більшість назве Ф'юрі, але не хочу сказати погане про свого друга Усика. Він єдиний в дивізіоні, хто може конкурувати з Тайсоном. Сподіваюся, що цей бій відбудеться в 2022 році", - сказав Боб Арум в коментарі Sky Sports.

Крім того, Боб Арум поділився своєю думкою про перспективи британського боксера Ентоні Джошуа в реванші з Усиком.

"При всій повазі до Джошуа, я не думаю, що у Ентоні багато шансів у реванші з Усиком", - резюмував промоутер.

Нагадаємо, раніше дружина чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі заявила, що її чоловікові через 2-3 роки потрібно буде завершувати кар'єру.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але Уайт і Валлін невідомо, чи взагалі проведуть свій поєдинок.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Володимир Медяник