Періс Ф'юрі не хоче, щоб її чоловік повторив шлях Володимира Кличка.

Дружина чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі переконана, що її чоловікові через 2-3 роки потрібно буде завершувати кар'єру, щоб не поступатися молодим талантам. Сам Ф'юрі теж міркував про завершення кар'єри.

Слова Періс Ф'юрі наводить сайт vringe.com.

"Думаю, що в боксі він проведе ще кілька років. Зараз Тайсону 33 роки. Десь до 35 він боксуватиме. Знаю, що багато боксерів, наприклад Володимир Кличко, билися до 40 років. Так буває, що ви боксуєте доти, поки не програєте. Я б не хотіла побачити поваленого Тайсона, не хотіла б, щоб він продовжував битися доти, доки не програє. Рано чи пізно, але завжди з'являється той, хто молодший, той, хто свіжіший. Думаю, що ще максимум два-три роки, і Тайсону настане час йти", - сказала Періс.

Нагадаємо, що промоутер Боб Арум хотів влаштувати бій між Олександром Усиком та Ф'юрі. В таборі Ф'юрі теж чекають лише на цей поєдинок.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном. Але тепер не відомо, чи взагалі Вайт і Валлін зійдуться в ринзі між собою.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Артем Будрін