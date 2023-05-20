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У ніч з 20 на 21 травня американець Девін Хейні зійдеться з боксером з українським паспортом Василем Ломаченком.

Цей бій на території Україні буде транслюватися на безкоштовній основі.

Промоутерська компанія Top Rank заявила, що для українців буде вільний доступ до перегляду поєдинку. Трансляція буде доступна на YouTube-каналі Top Rank.

Відео дня

Нагадаємо, що раніше медіа-сервіс MEGOGO повідомив своїм користувачам, що не планує проводити пряму трансляцію бою Хейні – Ломаченко. У світі цей бій можна переглянути за системою "плати і дивися". Коштує таке задоволення майже 60 доларів (більше 2 200 грн).

Поєдинок між Хейні та Ломаченко: актуальне

Бій між американським та українським боксерами відбудеться уже наступної ночі – з 20 на 21 травня – у Лас-Вегасі, штат Невада на арені MGM Grand Garden. Стартує він не швидше п'ятої ранку за Києвом. Для них двох це буде перший бій з жовтня минулого року.

Девід Хейні вважається лідером цього протистояння серед букмекерів. Вони вважають, що американець здобуте 30-ту перемогу на професіональному рівні. У його пасиві немає ще жодної поразки, у той же час як Ломаченко поступався двічі.

На зважуванні напередодні поєдинку американець виявився на 100 грам легший за боксера з українським паспортом. Під час цієї церемонії трапився скандал: Хейні штовхнув Ломаченка.

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