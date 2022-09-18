Сауль Альварес успішно захистив титул абсолютного чемпіона в суперсередній вазі.

У ніч на 18 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі (США) відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing. Головним поєдинком вечора стала трилогія Сауля Альвареса і Геннадія Головкіна.

Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів (116:112, 115:113, 115:113) здобув Сауль Альварес.

Як повідомляє видання Mirror, гонорар Сауля Альвареса склав 45 мільйонів доларів, тоді як Геннадій Головкін заробив 20 мільйонів доларів.

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Варто відзначити, що за перший і другий бої Альварес отримав по 5 мільйонів доларів. Головкін заробив 3 і 4 мільйони відповідно за попередні поєдинки з Канело.

Нагадаємо, перша зустріч Головкіна з Альваресом відбулася у вересні 2017 року. Тоді судді зафіксували нічию, чим викликали неоднозначну реакцію в боксерському середовищі.

Другий бій суперники провели у вересні 2018 року. Поєдинок тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу рішенням суддів здобув Альварес.

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