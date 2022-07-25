Пояс Мохаммеда Алі придбав президент клубу НФЛ.

Чемпіонський пояс легендарного боксера Мохаммеда Алі, який він завоював в поєдинку з Джорджем Форманом, був проданий на аукціоні за величезні гроші.

Як повідомляє BoxingScene, лот був придбаний власником клубу НФЛ "Індіанаполіс Кольтс" Джимом Ірсі за 6,18 мільйонів доларів.

Ірсі натякнув, що цей предмет може бути представлений на серпневій виставці його колекції в Чикаго, а також у вересні в Індіанаполісі.

— Jim Irsay (@JimIrsay) July 24, 2022

Повідомляється, що ціна продажу пояса Алі є однією з найвищих, коли-небудь заплачених за річ, пов'язану зі спортом.

Зазначається, що Ірсі є колекціонером спортивних речей. У його колекції також присутня мантія, в якій Алі виходив на бій проти Сонні Лістона в 1965 році, взуття з поєдинку проти Джо Фрейзера в 1966 році і рукавички, в яких легендарний боксер бився з Карлом Мілденбергером в 1966 році.

Нагадаємо, Мохаммед Алі переміг раніше непереможеного Джорджа Формана в Кіншасі нокаутом у восьмому раунді і повернув собі чемпіонський титул в суперважкій вазі. Він утримував пояс WBC до поразки від Леона Спінкса в 1978 році.

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