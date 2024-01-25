Британський боксер вважає, що йому цілком вистачить місяця для підготовки до чемпіонського поєдинку.

Британський боксер суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі розповів, скільки тижнів він готуватиметься до бою з українцем Олександром Усиком, повідомляє британське видання Daily Express.

Боксер зазначив, що йому цілком вистачає мінімального терміну для підготовки::

"Я навіть не тренуюся в спортзалі. Я не приступаю до тренувань так рано. Ви що, розмовляєте з професійним атлетом? Та ну киньте. Я готуюся до своїх боїв чотири-п'ять тижнів".

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Раніше український екс-чемпіон світу за версією WBC Віктор Постол дав свій прогноз на бій Усик-Ф'юрі, зазначивши, що Усик виглядає фаворитом:

"Я дуже чекаю цього поєдинку, тому що буде дуже цікаво. У Олександра 3 пояси, у Ф'юрі, бій буде за абсолют. З нетерпінням буду чекати. Я думаю, ні, не думаю, А я впевнений, що Усик переможе. Я дивився бій Ф'юрі проти Нганну, дуже важкий, але я не думаю, що він це зробив спеціально, мабуть, він погано підготувався. Звичайно, до поєдинку з Усиком він буде добре готуватися. Але все одно я вважаю, що Олександр на голову вище, краще і перемога буде за ним", - зазначив Постол.

Нагадаємо, бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі і українцем Олександром Усиком відбудеться 17 лютого 2024 року. Поєдинок пройде в Саудівській Аравії.

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