Тайсон Ф'юрі вважає американця Деонтея Вайлдера своїм найсильнішим суперником.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі розповів про найскладнішого суперника у своїй кар'єрі.

За словами "Циганського короля", його найстрашнішим опонентом був американець Деонтей Вайлдер.

"Моїм найстрашнішим суперником був Деонтей Вайлдер. Я тричі бився з цим хлопцем і кожну секунду цих протистоянь у мене могла закритися завіса.

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У Деонтея Вайлдера в кулаках динаміт. Якщо він вдарить, не важливо, в першому або дванадцятому раунді, то нокаутує тебе", - наводить слова Ф'юрі talkSPORT.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер тричі зустрічалися на рингу - перший бій закінчився внічию, потім дві перемоги здобув "Циганський король".

Відзначимо, що за свою кар'єру Ф'юрі жодного разу не програв. У його послужному списку 34 перемоги і одна нічия в 35 боях на профі-рингу. Свого часу він бився проти легендарного українця Володимира Кличка і переміг його одноголосним рішенням суддів. Бій відбувся в листопаді 2015 року.

Свій наступний поєдинок Тайсон Ф'юрі проведе проти українця Олександра Усика. Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії.

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