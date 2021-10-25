Майк Тайсон був присутній на церемонії відкриття / фото instagram.com/miketyson
Легендарному екс-чемпіону світу в суперважкій вазі Майку Тайсону (50-6, 44 КО) відкрили статую в Лас-Вегасі, США.
Про це Тайсон розповів на своїй сторінці в Instagram.
Боксер відвідав церемонію відкриття статую, а в соцмережі написав: "Нарешті безсмертний".
Втім, фанатам боксу триметрова статуя Тайсона не сподобалася. Вони відзначили, що вона зовсім не схожа на легендарного боксера.
"Ця статуя не має нічого спільного з чемпіоном", "Той ,хто зробив цю статую, має бути звільнений", "Хто це?", "Більше схоже на Майкла Джордана", "Це якийсь пранк, як зі статуєю Роналду?", - коментують вболівальники на сторінці daznboxing у соцмережі.
фото instagram.com/daznboxing
фото twitter.com/BOXRAW
Читайте такожНокаутували суперників: онук Алі та син Холіфілда перемогли в рамках одного вечора боксу (відео)
Майк Тайсон: боксерська кар'єра
- У листопаді 2020 року Майк Тайсон провів виставковий бій проти екс-чемпіона в чотирьох вагових категоріях Роя Джонса. Поєдинок завершився внічию.
- До цього 54-річний Тайсон в попередній раз виходив на ринг у 2005 році.
- На професійному рингу на рахунку Тайсона 56 поєдинків, 50 перемог (44 - нокаутом), 6 поразок.
- Тайсон володів поясами чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). Він був абсолютним чемпіоном з 1988 по 1990 роки.