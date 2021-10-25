Статуя була відкрита в Лас-Вегасі.

Легендарному екс-чемпіону світу в суперважкій вазі Майку Тайсону (50-6, 44 КО) відкрили статую в Лас-Вегасі, США.

Про це Тайсон розповів на своїй сторінці в Instagram.

Боксер відвідав церемонію відкриття статую, а в соцмережі написав: "Нарешті безсмертний".

Втім, фанатам боксу триметрова статуя Тайсона не сподобалася. Вони відзначили, що вона зовсім не схожа на легендарного боксера.

"Ця статуя не має нічого спільного з чемпіоном", "Той ,хто зробив цю статую, має бути звільнений", "Хто це?", "Більше схоже на Майкла Джордана", "Це якийсь пранк, як зі статуєю Роналду?", - коментують вболівальники на сторінці daznboxing у соцмережі.

Майк Тайсон: боксерська кар'єра

У листопаді 2020 року Майк Тайсон провів виставковий бій проти екс-чемпіона в чотирьох вагових категоріях Роя Джонса. Поєдинок завершився внічию.

До цього 54-річний Тайсон в попередній раз виходив на ринг у 2005 році.

На професійному рингу на рахунку Тайсона 56 поєдинків, 50 перемог (44 - нокаутом), 6 поразок.

Тайсон володів поясами чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). Він був абсолютним чемпіоном з 1988 по 1990 роки.

Автор: Антон Дудар