Реванш Усика з Дюбуа стане не лише спортивною подією, а й рекордним контрактом у кар’єрі українця — 132 мільйони доларів за бій без участі Саудівської Аравії.

19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться історичний бій між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу. Цей бій стане найдорожчим для обох боксерів, пише портал Sport.ua.

Рекордні гонорари

За інформацією інсайдерів, боксери отримають за цей поєдинок рекордні для обох суми:

Олександр Усик – 132 мільйони доларів

Даніель Дюбуа – 71 мільйон доларів

Ці суми перевищують навіть гонорари за мегабої Усика з Тайсоном Ф’юрі, що проходили під патронатом Саудівської Аравії.

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Попередні гонорари Усика:

Усик – Джошуа І: 13 млн$

Усик – Джошуа ІІ: 35 млн$

Усик – Ф’юрі І: 45 млн$

Усик – Ф’юрі ІІ: 104,5 млн$

Усик - Дюбуа: історія протистояння в сумах

Перший поєдинок Усика з Дюбуа відбувся у 2023 році в Польщі та мав скромний бюджет — 8–10 млн доларів, з яких український боксер отримав близько 75 %.

Нині ж інтерес до реваншу суттєво зріс, а разом з ним — і комерційна цінність бою.

На карту поставлено всі основні пояси у надважкій вазі: WBA, WBC, IBF, WBO та IBO. Усик — чинний абсолютний чемпіон, Дюбуа — офіційний претендент і володар титулу IBF.

Бій Усик – Дюбуа II може увійти в історію не лише спортивним результатом, а й фінансовими масштабами. Усик — перший український боксер, який може отримати понад 100 млн доларів двічі поспіль, підтверджуючи статус суперзірки світового боксу.

Усик - Дюбуа 2 - що відомо про бій

Ніч з 19 на 20 липня стане історичною для світу боксу. Саме у цю ніч відбудеться поєдинок-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

Початок трансляції – о 19:30 за київським часом, орієнтовний вихід боксерів на ринг – близько півночі (00:00), вже у неділю, 20 липня.

Олександр Усик має бездоганний професійний рекорд — 23 перемоги, 0 поразок, 14 нокаутів (приблизно 61 % нокаутів).

Деніель Дюбуа має рекорд 22 перемоги, 2 поразки, 21 нокаут (95 % KO). У його доробку — чемпіонство в IBF.

Перед боєм Олександр Усик потужно звернувся до українців. "Дорогі українці, фанати, друзі та неприятелі, хто буде дивитися цей поєдинок в суботу, я хочу вам подякувати за вашу силу, за вашу підтримку і за те, що ви мене мотивуєте. За те, що даєте силу, за те, що ви мені допомагаєте", - зазначив Усик у відео, опублікованому платформою DAZN Boxing.

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