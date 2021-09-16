Іван Редкач заявив, що свою відповідь дасть 17 вересня.

Скандальний український боксер Іван Редкач заявив, що йому запропонували 500 тисяч доларів за російське громадянство.

Про це Редкач повідомив у Instagram.

"Запропонували російське громадянство за 500 тисяч доларів?! Ви що скажете, взяти або відмовитися? Ви б взяли?", - написав боксер.

При цьому він повідомив, що свою відповідь скаже 17 вересня.

Нагадаємо, раніше Редкач оскандалився своєю заявою про українців, заявивши, що не любить їх.

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Іван Редкач: кар'єра і скандали

Автор: Антон Дудар