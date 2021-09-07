Спортсмен став об’єктом насмішки через невдалий бій з американцем Реджісом Прогрейсом.

Скандальний український боксер Іван Редкач зізнався прихильникам у соцмережі, що не любить людей, які мешкають в Україні.

Так спортсмен відповів на запитання від фаната у Stories Instagram.

У Редкача поцікавилися, чи любить він Україну. Іван пояснив: "Люблю дуже Україну. Не люблю людей, які там живуть, без мрії і мотивації. Без своєї думки. Жебраки в душі".

Пізніше один з прихильників боксера написав, що, мовляв, повернувся з Чехії додому і не може дочекатися, коли вже зробить документи і виїде "у будь-яку країну Європи".

На що Редкач відповів: "Покидайте зону комфорту. Зона комфорту – це тюрма".

Варто зауважити, що у попередніх дописах Редкач тепло висловлювався про Україну. У дописі за 2020 рік спортсмен з синьо-жовтою зачіскою вітає українців з Днем Незалежності: "Зі святом, Україно, громадяни України! Наша країна – найсильніша, (як) і люди, які в ній живуть. Разом ми – сила, ми непереможні".

Однак вже у квітні 2021 року після гучної поразки американцю Реджісу Прогрейсу Редкач висловив жаль, що живе в Україні, у відповідь на численну критику з боку українських фанів, які звинувачували боксера у симуляції.

У 2014-му боксер став чемпіоном USBA у легкій вазі. На професійному ринзі Іван провів 30 боїв. На його рахунку 23 перемоги, 6 поразок і 1 нічия. У 2018-му соцмережі розгнівав його пост про "Україна+Росія=дружба".

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Автор: Яна Ставська