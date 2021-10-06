Промоутер британського боксера вважає, що у квітні теж можна організувати реванш.

Бій-реванш зірки надважкої ваги Ентоні Джошуа та українського боксера Олександра Усика швидше за все не відбудеться у лютому через пошкодження на обличчі останнього.

Про це повідомив промоутер британця Едді Хірн для BoxingNews24.

Хірн зазначив, що через розсічення в Усика, яке він отримав під час бою з Джошуа, повторний поєдинок доведеться перенести з лютого на березень-квітень.

"У мене запланована зустріч з Красюком (промоутер Усика - прим.ред.) наприкінці жовтня, коли все вляжеться. Швидше за все, бій пройде в березні або квітні. В Усика було сильне розсічення обличчя. Упевнений, що вони підуть у відпустку, так що команда Усика навряд чи буде активно працювати до грудня. Вже потім ми почнемо будувати плани", - сказав Хірн.

"Вважаю, що Джошуа однозначно поб'ється з Ф'юрі, Вайлдером, Вайтом та Усиком, тому що він постійно зустрічався з топовими бійцями. Ентоні продовжить це робити. Але думаю, що наразі бій з Усиком - єдине, про що справді думає Джошуа", - додав Хірн.

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Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Автор: Артем Будрін