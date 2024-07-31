Британець показав свою підготовку до реваншу проти українського боксера.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі вже розпочав підготовку до матчу-реваншу проти володаря титулів чемпіона за версіями WBA, WBO, WBC та IBO, українця Олександра Усика. Відповідне відео Ф'юрі розмістив у Instagram.

"Щойно закінчив чудову коротку пробіжку з хлопцями біля затоки. Працюємо, готуємося крок за кроком. 21 грудня - Усик, я тебе попередив. Вперед!" - емоційно сказав Ф’юрі.

Як відомо, саме 21 грудня має відбутися бій-реванш між чемпіоном у суперважкому дивізіоні за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Відео дня

Бій-реванш Усик-Ф'юрі

У травні було названо офіційну дату бою-реваншу між між абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні Олександром Усиком та ексчемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі. Як повідомив радник Саудівської Аравії при королівському дворі в ранзі міністра і голова Головного управління розваг Туркі бін Абдул Мохсен Аль-Шейх, поєдинок відбудеться 21 грудня цього року. Місцем його проведення стане Ер-Ріяд, де був проведений і перший бій.

Раніше УНІАН повідомляв, що Тайсон Ф'юрі через місяць після програшу в поєдинку за всі пояси надважкої ваги проти Олександра Усика розповів, що сміявся над українцем і поплатився за це.

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