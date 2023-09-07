Тоні Беллью завершив кар'єру після поразки від Олександра Усика в 2018 році.

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью зробив відверте зізнання про поєдинок проти Олександра Усика.

Британський боксер розповів, що бій проти українця міг закінчитися для нього трагедією, якби рефері не втрутився і не зупинив поєдинок.

"Мене зупинили на ногах в бою з Адонісом Стівенсоном, я піднявся на рахунок "шість" або "сім" в поєдинку з Олександром Усиком. На щастя, мені дуже пощастило, що два рефері врятували моє життя: один - зі Стівенсоном, а другий - з Усиком. Я піднявся через шість-сім секунд, і вони могли дозволити мені битися, якби захотіли, але я не зміг продовжувати бій. Я цього хотів, але, звичайно, мені не варто було битися далі.

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Я щиро вдячний цим рефері, бо вони врятували мені життя.

Найбільшої шкоди завдає удар, до якого ти не готовий", - наводить слова Беллью Fightnews.info.

Нагадаємо, бій Усик - Беллью відбувся в листопаді 2018 року. Український боксер здобув перемогу технічним нокаутом у восьмому раунді.

Відзначимо, що після цього бою Тоні Беллью завершив свою кар'єру. У послужному списку британця 30 перемог, одна нічия і три поразки в 34 боях на профі-рингу.

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