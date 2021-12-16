Едді Хірн розкрив подробиці організації повторного поєдинку між зірковими супертяжами.

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси британського боксера Ентоні Джошуа, розповів, що реванш його клієнта з Олександром Усиком може відбутися у Саудівській Аравії.

Цитує Хірна Вoxingnews24.

"Те, що WBC санкціонувала бій Ф'юрі - Вайт, поклало край чуткам про те, що Джошуа відійде убік і дасть провести поєдинок Усик - Ф'юрі. Шукаємо місце, де має відбутися реванш Усик - Джошуа. Наразі проходять зустрічі в Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу, щоб отримати найвигідніші умови", - заявив Хірн.

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Автор: Артем Будрін