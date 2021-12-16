Олександр Усик і Ентоні Джошуа / фото twitter.com/MatchroomBoxing
Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси британського боксера Ентоні Джошуа, розповів, що реванш його клієнта з Олександром Усиком може відбутися у Саудівській Аравії.
Цитує Хірна Вoxingnews24.
"Те, що WBC санкціонувала бій Ф'юрі - Вайт, поклало край чуткам про те, що Джошуа відійде убік і дасть провести поєдинок Усик - Ф'юрі. Шукаємо місце, де має відбутися реванш Усик - Джошуа. Наразі проходять зустрічі в Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу, щоб отримати найвигідніші умови", - заявив Хірн.
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Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- В контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.