За словами Едді Хірна, контракт на бій буде підписано найближчими днями.

Промоутер Едді Хірн розповів про організацію реваншу між чемпіоном WBO, IBF, IBO, WBA у суперважкій вазі Олександром Усиком та претендентом на титули Ентоні Джошуа.

Як і очікувалося, поєдинок пройде у Саудівській Аравії, тому що це найкраща пропозиція з точки зору фінансів. Лондон та США промоутери боксерів вже не розглядають.

"Ми вже узгодили місце проведення поєдинку, зараз працюємо над датою. 23 липня все ще робоча дата. Офіційно про поєдинок буде оголошено найближчими днями.

Бій відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення на 1-2 тижні, тому що нам потрібен час для повноцінної розкрутки події. Але у будь-якому разі бій точно відбудеться, обидві сторони погодились на всі умови.

Переговори зайняли на 10 днів більше, ніж очікувалося. Ми завершаємо роботу з документами. Про дату незабаром ви дізнаєтеся з офіційного повідомлення", – сказав Хірн в інтерв’ю iFL TV.

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