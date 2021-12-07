Олександр Красюк не списує з рахунків Річарда Коммі.

Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку вийде в ринг битися проти представника Гани Річарда Коммі на прізвисько "Термінатор".

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк вважає, що африканця всі недооцінюють і він може навіть нокаутувати Ломаченка.

"Букмекери дають 1,18 на Васю і 5,8 на перемогу Коммі. Дуже велика перевага на боці Василя. Ставити на нього немає економічної доцільності. Моя особиста думка, що шанси не так відрізняються. Це помилка, якої букмекери припустилися з боєм Лопес - Камбосос. Справа не в тому, що Ломаченко поганий або постарів, а в тому, що Коммі - хороший", - сказав Красюк для Ютуб-каналу "Бегущий банкир".

Також промоутер пригадав бій Коммі проти Теофімо Лопеса:

"Оцінюючи потенціал Річарда, багато хто бере до уваги, що він програв Лопесу нокаутом. А Коммі програв просто тому, що був менш фартовим у розміні правими ударами. Якщо удар Коммі пролетів за два сантиметри від носа, то удар Лопеса залетів у голову. Якби Коммі поцілив Лопесу в голову, то результат був би в інший бік. Тут просто питання фарту".

"Якщо оцінювати шанси на перемогу Василя, то вони у нього значно вищі, ніж у Коммі. У відсотках - 70 на 30. З Коммі це багато. Цей поєдинок з більшою ймовірністю пройде всю дистанцію, ніж завершиться достроково. Але якщо він завершиться достроково, то з більшою ймовірністю не на користь Васі. Якщо перемагає Коммі, то з більшою ймовірністю достроково, ніж за очками", - додав Красюк.

Ломаченко - Коммі: профайл боксерів

Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.

Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але торік він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.

Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані і нокаутував японця.

На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.

Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.

Автор: Артем Будрін