На його думку винні занадто гострі висловлювання в соціальних мережах.

Промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) Френк Воррен висловив своє припущення, чому не відбувся бій британця з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

На його думку причиною зриву поєдинку стали суперечки в соцмережах.

"Знаєте, що вбило цей бій? Соціальні мережі. Всі ці срачі у соцмережах. Якби люди все зробили по-дорослому, то тоді не було б жодних проблем.

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Ось як все виходить: усі щось говорять та виправдовують свої слова, а бійці займають позицію", - передає слова Френка Воррена Boxing Social.

Відзначимо, що Усик і Ф’юрі неодноразово обмінювалися публічними зверненнями у соцмережах. На початку січня 2023-го року Олександр опублікував фото після тренування у басейні і назвав англійця "пузатим". "Циганський король" відповів, що вже іде за українцем, назвавши його "кроликом". Після цього Усик двічі публікував провокативні пости, звертаючись до Ф’юрі "пузо". Тайсон більше не відповідав.

У березні стало відомо, що Усик зробив багато кроків на зустріч для проведення бою. Представники боксерів домовилися про гонорар 70:30 на користь Ф’юрі, також поєдинок мав відбутися на батьківщині британця, однак Тайсон ще й захотів виключити з контракту опцію реваншу.

22 березня стало відомо, що бій між Усиком та Ф’юрі не відбудеться. Наступним суперником українця стане французький боксер.

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