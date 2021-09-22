Олександр Усик / фото REUTERS

У Лондоні розпочалися протокольні процедури, які пов'язані з поєдинком Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

Боксери провели відкрите тренування. Українець демонстрував свою усмішку та жонглював.

Згодом Усик почав імітувати бій з тінню, завдаючи удари в повітря.

Джошуа теж продемонстрував свої навички в ринзі.

фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS

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Усик - Джошуа: перед боєм

Усик - Джошуа: профайл боксерів

  • І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.
  • 34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.
  • У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.
  • 31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.
  • У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.
  • Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрін