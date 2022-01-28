Правоохоронні органи підтвердили, що спортсмен покінчив життя самогубством.

У п'ятницю, 28 січня, стало відомо про смерть знаменитого українського боксера Володимира Вірчиса.

У Нацполіції повідомили, що тіло колишнього боксера було виявлено перехожим в ніч на 28 січня в Дніпровському районі. Правоохоронні органи підтвердили, що 48-річний спортсмен покінчив життя самогубством.

На сайті поліції Києва інформують, що у справі відкрито кримінальне провадження.

"Сьогодні вночі надійшло повідомлення від перехожого про те, що біля будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та "швидка".

На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя з петлею на шиї. Лікарі констатували його смерть, тіло направили на експертизу. Загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з відміткою "самогубство", – йдеться в повідомленні.

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