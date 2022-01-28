У п'ятницю, 28 січня, стало відомо про смерть знаменитого українського боксера Володимира Вірчиса.
У Нацполіції повідомили, що тіло колишнього боксера було виявлено перехожим в ніч на 28 січня в Дніпровському районі. Правоохоронні органи підтвердили, що 48-річний спортсмен покінчив життя самогубством.
На сайті поліції Києва інформують, що у справі відкрито кримінальне провадження.
"Сьогодні вночі надійшло повідомлення від перехожого про те, що біля будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та "швидка".
На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя з петлею на шиї. Лікарі констатували його смерть, тіло направили на експертизу. Загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з відміткою "самогубство", – йдеться в повідомленні.
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- У професійному боксі Вірчис дебютував в 1999 році, в бою з Андрієм Олійником.
- У 2003-04 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF в суперважкій вазі, а в 2005-06 роках - інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.
- У 2007 році Володимир переміг італійця Паоло Відоца і завоював чемпіонський титул EBU в хевівейті.
- У 2008 році програв Хуану Карлосу Гомесу в бою за звання чемпіона світу за версією WBC. Ця поразка стала другою в його кар'єрі. Першої він зазнав у 2006 році, коли зіткнувся з узбеком Русланом Чагаєвим і програв рішенням суддів.
- У своєму останньому бою Вірчис переміг латвійця Едгарса Кальнарса в 2009 році.
- Всього провів 28 поєдинків на професійному рингу. 26 перемог, з них 21 нокаутом. Дві поразки.