Колишній чемпіон Європи наклав на себе руки.

У віці 48 років пішов з життя знаменитий український боксер Володимир Вірчис.

Як повідомляє Obozrevatel, боксер покінчив життя самогубством. Останнім часом він перебував у депресії.

Володимир Вірчис народився 18 серпня 1973 року. У професійному боксі дебютував в 1999 році, в бою з Андрієм Олійником.

У 2003-04 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF в суперважкій вазі, а в 2005-06 роках - інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

У 2007 році Володимир переміг італійця Паоло Відоца і завоював чемпіонський титул EBU в хевівейті.

Читайте такожПропустивши потужний удар в голову: відомий боксер помер після жорсткого нокауту (відео)У своєму останньому бою Вірчис переміг латвійця Едгарса Кальнарса в 2009 році.

Всього провів 27 поєдинків на професійному рингу. 25 перемог, з них 20 нокаутом. Дві поразки.

Після завершення кар'єри Вірчис займався бізнесом. У нього була дружина Ірина і дочка Аміна.

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