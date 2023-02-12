Віктор Вихрист вдруге в житті бився в ринзі проти Леньєру Перо.

Український боксер Віктор Вихрист поступився технічним нокаутом кубинцю Леньєру Перо та зазнав першої поразки у кар'єрі серед професіоналів.

У Сан-Антоніо (США) Вихрист програв Перо технічним нокаутом у восьмому раунді. Українець пропустив удар, після якого припинив захищатися, а рефері в рингу зупинив поєдинок.

Для 30-річного Вихриста, якого через зріст 196 см та зовнішню схожість порівнювали з Володимиром Кличком, ця поразка стала першою серед професіоналів. Українець програвав кубинцю на аматорському рингу. Також у активі Віктора 11 перемог (7 – нокаутом). На рахунку Перо 9 перемог (6 – нокаутом) у 9 поєдинках.

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Віктор Вихрист: кар'єра суперважковаговика

У січні 2020 року Вихрист вирішив відмовитися від шансів поїхати на Олімпіаду-2020 у складі збірної України та перейшов у професіонали.

Вихрист виступає на професійному рингу під псевдонімом "Фауст", що перекладається з німецької мови як "кулак".

У 2017 році Віктор став чемпіоном Європи серед аматорів.

Минулого року Вихрист нокаутував у другому раунді досвідченого 35-річного опонента з Грузії Яго Кіладзе.

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