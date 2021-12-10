Український суперважковаговик буде присутнім на поєдинку свого кума.

Олександр Усик прилетів до Нью-Йорка, щоб підтримати свого товариша й кума Василя Ломаченка у бою з Річардом Коммі.

Кримчанин виставив у Instagram знімки, де він постав у чудернацькому одязі. Судячи з коментарів підписників, публіку добряче повеселило вбрання Усика.

"Ось це стиль", "Батя! Чисто шапку накинув і кулею в Америку", "Халат і ушанка", "Блін, ну хто Саню так одягає?????", "Саня ходячий прікол", "Чисто батя у місті", "І одразу в лазню", - пишуть користувачі соцмережі.

Ломаченко - Коммі: профайл боксерів

Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.

Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але торік він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.

Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані та нокаутував японця.

На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.

Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.

Автор: Артем Будрін