Василь Ломаченко / фото REUTERS
У Нью-Йорку відбулася церемонія зважування перед боєм між українцем Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі. Варто зазначити, що опоненти вже встигли провести дуель поглядів, де українець розсмішив свого суперника.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.
Підсумки зважування:
Василь Ломаченко (Україна) - 60,9 кг
Річард Коммі (Гана) - 60,9 кг
Обидва боксери вписалися у ліміт легкої ваги (до 61,2 кг).
Нагадаємо, що букмекери зробили свій прогноз на бій.
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- Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.
- Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але торік він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.
- Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані та нокаутував японця.
- На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.
- Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.
- Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.