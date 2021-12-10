Суперники виявилися повністю однаковими за вагою.

У Нью-Йорку відбулася церемонія зважування перед боєм між українцем Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі. Варто зазначити, що опоненти вже встигли провести дуель поглядів, де українець розсмішив свого суперника.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.

Підсумки зважування:

Василь Ломаченко (Україна) - 60,9 кг

Річард Коммі (Гана) - 60,9 кг

Обидва боксери вписалися у ліміт легкої ваги (до 61,2 кг).

Нагадаємо, що букмекери зробили свій прогноз на бій.

Ломаченко - Коммі: профайл боксерів

Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.

Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але торік він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.

Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані та нокаутував японця.

На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.

Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.

Автор: Артем Будрін