Два екс-чемпіона світу зовсім скоро зустрінуться в рингу.

У Нью-Йорку відбулася прес-конференція, присвячена бою між українцем Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі.

В рамках прес-конференції боксери відповіли на запитання ЗМІ, а також провели першу дуель поглядів.

Ломаченко заявив, що підходить до цього бою без проблем зі здоров'ям, а також висловив упевненість, що бій буде цікавим:

"Коммі - сильний боєць. Я думаю, що ми подаруємо фанатам дуже цікавий бій. У Коммі є сила, міць, досвід. У нього велике серце".

Коммі підкреслив, що поєдинок буде нелегким:

"За мною стоїть вся моя країна. Я знаю, що це буде нелегкий бій. Те, що сталося в бою з Теофімо Лопесом, залишилося в минулому. Я сприйняв це як чоловік. Поразки - це частина боксу, головне - повернутися. І я зумів зробити це потужно. Тому Лома вибрав мене для свого наступного бою".

В ході дуелі поглядів Ломаченко щось сказав Коммі, що розсмішило ганця. Після цього боксери обмінялися ще парою фраз і потиснули один одному руки.

Відео опублікував YouTube-канал Top Rank Boxing.

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Автор: Антон Дудар