У Нью-Йорку відбулася прес-конференція, присвячена бою між українцем Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі.
В рамках прес-конференції боксери відповіли на запитання ЗМІ, а також провели першу дуель поглядів.
Ломаченко заявив, що підходить до цього бою без проблем зі здоров'ям, а також висловив упевненість, що бій буде цікавим:
"Коммі - сильний боєць. Я думаю, що ми подаруємо фанатам дуже цікавий бій. У Коммі є сила, міць, досвід. У нього велике серце".
Коммі підкреслив, що поєдинок буде нелегким:
"За мною стоїть вся моя країна. Я знаю, що це буде нелегкий бій. Те, що сталося в бою з Теофімо Лопесом, залишилося в минулому. Я сприйняв це як чоловік. Поразки - це частина боксу, головне - повернутися. І я зумів зробити це потужно. Тому Лома вибрав мене для свого наступного бою".
В ході дуелі поглядів Ломаченко щось сказав Коммі, що розсмішило ганця. Після цього боксери обмінялися ще парою фраз і потиснули один одному руки.
Відео опублікував YouTube-канал Top Rank Boxing.
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Ломаченко - Коммі: перед боєм
- Поєдинок українця і ганця відбудеться в ніч з 11 на 12 грудня по Києву: де дивитися бій Ломаченко - Коммі.
- Для Ломаченка це буде 18-й бій на профі-рингу. У нього 15 перемог при двох поразках. У Коммі - 30 перемог при трьох поразках.
- Перед поєдинком був опублікований яскравий промо-ролик.
- Промоутер Олександра Усика дав несподіваний прогноз на бій.
- Також своїм прогнозом на поєдинок поділився екс-тренер Володимира Кличка.