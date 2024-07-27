Український важковаговик зберіг свій статус і залишається королем світового боксу.

Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик і надалі очолює рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії Pound for Pound (P4P). Новий перелік оприлюднив журнал The Ring.

У порівнянні з попереднім рейтином десятка найкращих боксерів зазнала лише однієї зміни: японець Дзунто Накатані обійшов американця Еррола Спенса, який востаннє бився у липні минулого року.

Цікаво, що до рейтингу увійшли двоє російських боксерів, найбільше ж представництво отримали представники США - 4.

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Рейтинг P4P від The Ring

1. Олександр Усик (Україна);

2. Наоя Іноуе (Японія);

3. Теренс Кроуфорд (США);

4. Сауль Альварес (Мексика);

5. Джессі Родрігес (США);

6. Артур Бетербієв (Росія);

7. Дмитро Бівол (Росія);

8. Джервонта Девіс (США);

9. Дзунто Накатані (Японія);

10. Еррол Спенс (США).

Додамо, що P4P - це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

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Днями менеджер Василя Ломаченка дав відповідь на питання, коли український боксер повернеться на ринг. За словами Егіса Клімаса, Ломаченко хоче більше часу проводити з сім’єю, тому він точно не вийде на ринг до кінця року.

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