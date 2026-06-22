Замість реваншу проти Верховена: Усику знайшли іншого суперника

Експерти вважають, що матч-реванш не потрібен жодному з суперників.

Після матчу Олександра Усика проти Ріко Верхувена, що завершився перемогою українського боксера, активно курсують чутки про можливий реванш. Однак деякі експерти не вважають такий поєдинок гарною ідеєю та дотримуються думки, що Усик має вибрати іншого суперника, пише SkySports.

Так, Хамза Шираз, який виграв титул WBO у суперсередній вазі в андеркарді Усика-Верхувена, вважає, що матч-реванш "не принесе Ріко жодної користі, окрім його банківського балансу".

"Усик – король у тому, щоб двічі перемагати", - наголошує він.

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Тренер Гері Логан також вважає, що матч-реванш не потрібен жодному з суперників.

Логан зазначив, що Усик уже все знає про Верхувена, тож, навіть якщо між ними відбудеться реванш, то українець цього разу легко переможе.

На його думку, якщо Усик хоче зберегти свій титул WBC, разом з чемпіонствами IBF та WBA, наступний поєдинок він має провести з Агітом Кабаєлом, тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі.

"Усику більше нічого доводити. Він усе довів. Він досягнув усього. Його спадщина не була заплямована виступом проти Верхувена", - наголосив тренер.

Натомість Верхувен, якщо він хоче себе легітимізувати як важковаговика, краще провести бій проти когось провідного з дивізіону.

Нагадаємо, після поразки на ринзі Усику Верхувен розповів, що його команда подала офіційну апеляцію щодо результатів бою. Нідерландець зауважив, що офіційний протест було подано під час дороги до аеропорту. Верхувен наголосив, що "правила мають значення лише тоді, коли їх застосовують у найважливіший момент".

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